Concert Déplumé ! Longueau

Concert Déplumé ! Longueau dimanche 23 novembre 2025.

Concert Déplumé !

49 Rue Anatole France Longueau Somme

Tarif : 5.1 – 5.1 –

5.1

Tarif réduit adulte

Date et horaire :

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23 2025-11-24

L’OISEAU RAVAGE

Jazz déplumé

DE 11 À 17 ANS

L’Oiseau Ravage, c’est Nina Hagen qui rencontre Erik Satie dans une brocante berlinoise, c’est une femme orchestre à la voix haut perchée, au saxophone qui parle, à la batterie qui ancre, c’est un pianiste mélodiste qui percute et fait pleurer ses cordes en riant. Une musique à voir, d’ici et maintenant. Bienvenue dans leur écrin. Déplumé est leur premier vol. Il oscille entre des prises de bec et un lyrisme de crécerelle. Un oiseau ravageur, étourdie qui libère un plumage sauvage. Du haut, il plonge. Siffleur de rage, il racle le roc en jasant. Bête à plumes, il s’élève dans les vents contraires, se joue du souffle et du vertige. Il plane, il sent, il graille, il chute. Le silence, le cri. L’Oiseau Ravage surprend parce qu’il est surpris.

CHARLÈNE MOURA saxophone, voix, batterie et autres objets sonores | MAREK KASTELNIK piano PRODUCTION CIE Le Bruit Du Vent Dans Les Arbres

Lien vidéo https://www.youtube.com/watch?v=gdWx-uYGn1A 5.1 .

49 Rue Anatole France Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

