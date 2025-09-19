Concert Déportivo Châteaugiron

Concert Déportivo Châteaugiron jeudi 12 février 2026.

Concert Déportivo

15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Après 7 ans de pause, Dēportivo a surpris son monde en remontant sur scène, à l’occasion d’un concert à la Cigale. La date affichait complet et le concert, loin d’être un rendez-vous pour nostalgiques, s’est avéré être une véritable célébration, portée par l’énergie commune des fans et du groupe lui-même, voyant des jeunes d’une vingtaine d’année s’associer à des quarantenaires pour reprendre en chœur les paroles de Jérôme Coudanne, chanteur et compositeur du groupe.

De Lyon à Rennes, de Paris à Brest, les concerts étaient pleins, joyeux et bordéliques.

Après avoir joué en 2025 à L’Étage de Rennes et au Festival du Roi Arthur, Dēportivo reviendra en terre bretonne en 2026, avec son dernier album Reptile . .

15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Déportivo Châteaugiron a été mis à jour le 2025-09-19 par OT CHATEAUGIRON