CONCERT D’ERIK BREER ET L’ORCHESTRE PERPIGNAN-CATALOGNE À COLLIOURE Collioure

CONCERT D'ERIK BREER ET L'ORCHESTRE PERPIGNAN-CATALOGNE À COLLIOURE

Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Erik Breer, lauréat 2025 du festival Piano à Collioure, est invité par la Ville de Collioure pour un concert exceptionnel. Il interprétera le Concerto n°23 en la majeur, KV 488, de Wolfgang Amadeus Mozart, accompagné de l’Orchestre Perpignan-Catalogne sous la direction de Timothé Tosi.

Erik Breer, winner of the 2025 Piano à Collioure Festival, has been invited by the Ville de Collioure for an exceptional concert. He will perform Wolfgang Amadeus Mozart?s Concerto No. 23 in A major, KV 488, accompanied by the Orchestre Perpignan-Catalogne conducted by Timothé Tosi.

