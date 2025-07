Concert « Dernier Touriste » Ervy-le-Châtel

Concert « Dernier Touriste » Ervy-le-Châtel vendredi 25 juillet 2025.

Vendredi 25 juillet ERVY-LE-CHATEL Concert « Dernier Touriste ». A partir de 19h au Café le Petit Châtel.

« Envie de secouer l’été, de vibrer au son d’un bon groupe et de régaler vos papilles ? “Dernier Touriste” débarque pour un concert qui sent bon la liberté, le rock (ou presque), et les vacances bien méritées ! »

Musique live, restauration et buvette.

Pré-réservations vivement recommandées +33 (0)6 71 75 03 83 .

34 Pl. Saint-Nicolas Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 6 71 75 03 83 flavignypierre@orange.fr

