Concert d'Erual Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 18 octobre, 11h00 Entrée libre et gratuite

Un univers pop comme un bouquet de fleurs haut en couleur, passant de ballades acoustiques poétiques à des morceaux électro-pop entraînants, le tout porté par une voix puissante et envoûtante.

La musique d'Erual évoque avec sincérité l'amour, les rêves, les doutes et les peurs qui accompagnent le passage à l'âge adulte. Un univers pop comme un bouquet de fleurs haut en couleur, passant de ballades acoustiques poétiques à des morceaux électro-pop entraînants, le tout porté par une voix puissante et envoûtante.

Jeune autrice-compositrice-interprète bretonne de vingt-trois ans, Erual a été bercée depuis sa plus tendre enfance par des musiques d’horizons divers et variés. Dès ses débuts au piano, elle commence rapidement à écrire ses propres chansons et produit aujourd’hui une musique résolument moderne au service d’un songwriting ultra efficace.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T12:15:00.000+02:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan