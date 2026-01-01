Concert des 10 ans des RG Beauzac
Concert des 10 ans des RG Beauzac samedi 17 janvier 2026.
Concert des 10 ans des RG
Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date et horaire :
Début : 2026-01-17 19:00:00
fin : 2026-01-17
Date :
2026-01-17
Pour leurs 10 ans les RG fêtent les années 80, avec un concert, un quizz et des lots à gagner ( dont deux places pour Stars 80 à Saint-Étienne ). Ouverture des portes à 19h, quizz à 19h30.
Sale espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
English :
For their 10th anniversary, the RG are celebrating the 80s, with a concert, quiz and prizes to be won (including two tickets for Stars 80 in Saint-Étienne). Doors open at 7pm, quiz at 7:30pm.
L’événement Concert des 10 ans des RG Beauzac a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron