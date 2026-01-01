Concert des 10 ans des RG Beauzac

Concert des 10 ans des RG

Sale espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Pour leurs 10 ans les RG fêtent les années 80, avec un concert, un quizz et des lots à gagner ( dont deux places pour Stars 80 à Saint-Étienne ). Ouverture des portes à 19h, quizz à 19h30.

Sale espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

For their 10th anniversary, the RG are celebrating the 80s, with a concert, quiz and prizes to be won (including two tickets for Stars 80 in Saint-Étienne). Doors open at 7pm, quiz at 7:30pm.

