Concert des 100 ans de l’Espérance du Saugeais Gilley

Concert des 100 ans de l’Espérance du Saugeais

Salle Polyvalente Gilley Doubs

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 19:30:00

2025-12-13

A 17h.

Organisé par l’Espérance du Saugeais.

L’Espérance du Saugeais présente à l’occasion de ses 100 ans un concert unique, avec la participation des enfants de l’école.

Accès libre.

Renseignements auprès de la Mairie. .

Salle Polyvalente Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 38 13

