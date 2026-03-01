Concert des 140 ans Salle de l’Orangerie Saint-Sauveur-en-Puisaye
Concert des 140 ans Salle de l’Orangerie Saint-Sauveur-en-Puisaye dimanche 29 mars 2026.
Concert des 140 ans
Salle de l’Orangerie Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’orchestre de Saint-Sauveur-en-Puisaye sous la direction de Kertu Rein et Hervé Chabin, en concert avec l’orchestre départemental de l’Yonne sous la direction de Charlène Condaminet. .
Salle de l’Orangerie Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.stsauveur89@wanadoo.fr
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English : Concert des 140 ans
L’événement Concert des 140 ans Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-03-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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