Concert des 140 ans Salle de l’Orangerie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Concert des 140 ans

Salle de l’Orangerie Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’orchestre de Saint-Sauveur-en-Puisaye sous la direction de Kertu Rein et Hervé Chabin, en concert avec l’orchestre départemental de l’Yonne sous la direction de Charlène Condaminet. .

Salle de l’Orangerie Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.stsauveur89@wanadoo.fr

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English : Concert des 140 ans

L’événement Concert des 140 ans Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-03-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !