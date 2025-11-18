Concert des 150 ans de la bibliothèque Charlotte Delbo Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Une année riche

L’année 1875 qui commence avec l’inauguration de l’opéra Garnier dès le 5 janvier est une grande année pour l’histoire de la musique classique. Parmi les créations majeures, citons la Danse macabre de Camille Saint-Saëns, la Symphonie espagnole d’Édouard Lalo et bien sûr Carmen de Georges Bizet (sur un livret d’Henri Meilhac et de Ludovic Halévye, d’après la nouvelle de Prosper Mérimée).

Cette même année verra la disparition de Georges Bizet le 3 juin (3 mois après la création de Carmen) et la naissance de Maurice Ravel le 7 mars.

Le conservatoire

Situé au cœur de Paris, sous la Canopée des Halles inaugurée en 2016, le conservatoire du Centre W. A. Mozart accueille aujourd’hui plus de 1800 élèves.

En complément des disciplines traditionnelles de musique, de danse et de théâtre, sont proposés des cours de musique assistée par ordinateur, soundpainting, danse handicap, danse hip-hop, ateliers théâtre texte et improvisation, image, dialogue, etc.

Le programme

Pour ce concert programmé le jour même de l’anniversaire de la bibliothèque, les classes de harpe et de guitare vous proposent des extraits d’œuvres de 1875 : Danse macabre de Camille Saint-Saëns, Carmen de Georges Bizet.

Le concert aura lieu au 2e étage de la bibliothèque.

À l’occasion de son 150e anniversaire, la bibliothèque Charlotte Delbo accueille les élèves du conservatoire Mozart pour un programme autour de l’année 1875.

Le mardi 18 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Inscription auprès des bibliothécaires, par téléphone ou par courriel.

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo