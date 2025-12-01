Concert des 2 ans de Bourges 2028 Bourges

Concert des 2 ans de Bourges 2028

Place Gordaine Bourges

13 décembre 2025, 19h30



2025-12-13

Pour célébrer les deux ans de son titre de Capitale européenne de la Culture, Bourges 2028 vous donne rendez-vous pour une grande soirée festive en plein cœur de la ville.

Sur scène, O C’est Nous , Nerlov et Goodberry offriront un concert énergique et convivial, placé sous le signe du partage et de la création. Trois univers. Une seule soirée. Un anniversaire qu’on n’oubliera pas.

Une belle occasion de vivre ensemble un moment vibrant, ouvert à tous, et de souffler collectivement cette deuxième bougie symbolique. .

Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 22 81 contact@bourges2028.org

English :

To celebrate its two-year anniversary as European Capital of Culture, Bourges 2028 invites you to a festive evening in the heart of the city.

