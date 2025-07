Concert des 2 cas barrés Saint-Cirq-Lapopie

Concert des 2 cas barrés Saint-Cirq-Lapopie dimanche 20 juillet 2025.

Concert des 2 cas barrés

Place du village Saint-Cirq-Lapopie Lot

Début : 2025-07-20 18:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Pour finir en apothéose les fêtes de Saint Cirq, Les Amis de Saint Cirq Lapopie convoquent le duo des 2 cas barrés sur la place du village Domi Charnay au piano, Cécilia Bresson au violon, à la guitare et au chant

Ils sont Deux, un peu Fous, beaucoup Barrés, un Tourbillon de Musiques d’ici et D’ailleurs mêlant Rires Frissons et Tendresse dans un Joyeux Bazar Poétique ».

Les 2 cas barrés joueront un premier set à 18h avant le pot des habitants et le tirage de la tombola. Puis ils reprendront de plus belle à 20h. .

English :

To round off the Saint Cirq festivities, Les Amis de Saint Cirq Lapopie invite the « 2 cas barrés » duo to the village square: Domi Charnay on piano and Cécilia Bresson on violin, guitar and vocals

« Ils sont Deux, un peu Fous, beaucoup Barrés, un Tourbillon de Musiques d?ici et D?ailleurs mêlant Rires Frissons et Tendresse dans un Joyeux Bazar Poétique ».

German :

Zum krönenden Abschluss der Feste von Saint Cirq laden die Freunde von Saint Cirq Lapopie das Duo « 2 cas barrés » auf den Dorfplatz ein: Domi Charnay am Klavier, Cécilia Bresson mit Geige, Gitarre und Gesang

« Sie sind zu zweit, ein bisschen verrückt, viel verrückt, ein Wirbelwind aus Musik von hier und anderswo, der Lachen, Schauer und Zärtlichkeit in einem fröhlichen poetischen Basar vermischt ».

Italiano :

Gli Amici di Saint Cirq Lapopie portano in piazza il duo « 2 cas barrés » per il gran finale dei festeggiamenti di Saint Cirq: Domi Charnay al pianoforte e Cécilia Bresson al violino, chitarra e voce

« Sono in due, un po’ pazzi, molto pazzi, un turbinio di musica di qua e di là, che mescola risate, brividi e tenerezza in un gioioso bazar poetico ».

Espanol :

Los Amigos de Saint Cirq Lapopie traen a la plaza del pueblo al dúo « 2 cas barrés » para poner el broche de oro a las fiestas de Saint Cirq: Domi Charnay al piano y Cécilia Bresson al violín, guitarra y voz

« Son dos, un poco locos, un mucho locos, un torbellino de músicas de aquí y de allá, mezclando risas, emociones y ternura en un alegre bazar poético ».

L’événement Concert des 2 cas barrés Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2025-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot