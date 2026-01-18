Concert des 20 ans de BorGiAq

Cours Pey-Berland Margaux-Cantenac Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le Brass Band de Bordeaux BorGiAq vous invite à un premier concert exceptionnel à l’occasion de ses 20 ans !

Depuis deux décennies, le Brass Band BorGiAq fait vibrer la scène musicale bordelaise avec la puissance et la finesse de ses cuivres. Né de la passion pour la tradition britannique des brass bands, l’ensemble réunit des musiciens talentueux autour d’un répertoire éclectique, mêlant œuvres originales, transcriptions classiques et créations contemporaines.

Pour célébrer son anniversaire, BorGiAq prépare une série de concerts exceptionnels. Ces rendez-vous seront l’occasion de revisiter les moments forts de son histoire, de partager des émotions intenses et de faire découvrir au public la richesse sonore unique d’un brass band. Au programme, des pièces emblématiques, des collaborations artistiques inédites et une immersion dans l’univers cuivré, entre virtuosité et convivialité ! .

Cours Pey-Berland Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine brassbandborgiaq@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert des 20 ans de BorGiAq

L’événement Concert des 20 ans de BorGiAq Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2026-01-13 par Margaux Médoc Tourisme