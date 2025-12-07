Concert des 3 chorales

Eglise Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Venez assister à ce joli concert rassemblant les 3 chorales Arc en ciel, Choralines Korholen et chorale de Saint-Gildas. .

Eglise Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert des 3 chorales Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-18 par ADT44