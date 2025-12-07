Concert des 3 chorales Piriac-sur-Mer
Concert des 3 chorales Piriac-sur-Mer dimanche 7 décembre 2025.
Concert des 3 chorales
Eglise Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
2025-12-07
Venez assister à ce joli concert rassemblant les 3 chorales Arc en ciel, Choralines Korholen et chorale de Saint-Gildas. .
Eglise Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
