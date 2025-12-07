Concert des 4 Chorales Collégiales Saint Georges Saint-Paulien

Concert des 4 Chorales

Collégiales Saint Georges 28 avenue de Ruessium Saint-Paulien Haute-Loire

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Venez assister au concert exceptionnel des 4 chorales La gamme Ruessienne , Chantons en Val D’Allier , Un Air de Rien et Balladins sans mesure , accompagnées au piano d’Asuka Matsumoto à la collégiale Saint-Georges.

Collégiales Saint Georges 28 avenue de Ruessium Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and enjoy an exceptional concert by the 4 choirs La gamme Ruessienne , Chantons en Val D’Allier , Un Air de Rien and Balladins sans mesure , accompanied on piano by Asuka Matsumoto at the Collegiale Saint-Georges.

