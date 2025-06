Concert des 40 ans Saint-Pardoux-Corbier 27 juin 2025 20:30

Concert des 40 ans Salle polyvalente Saint-Pardoux-Corbier Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Les choristes de Chante Brive donneront le concert « choeurs en fête » avec les musiciens Sébastien Barrier et Lilian Foussat.

Pour que la fête soit plus belle, quelques choristes de « Chantons Ensemble » partageront la deuxième partie à leurs côtés.

Et vous entendrez les voix solistes de Louise Leroy et Jean-Louis Hartmann. .

Salle polyvalente

Saint-Pardoux-Corbier 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 31 25 66 asso.apg@orange.fr

