Concert des 50 ans de la Baiona Banda Mousserolles Bayonne

Concert des 50 ans de la Baiona Banda

Mousserolles Au coeur des remparts Bayonne Pyrénées-Atlantiques

1975-2025, la Baïona Banda soufflera sa 50eme bougie le samedi 26 juillet au cœur des remparts de Mousserolles dès 18h.

Une NUIT DE LA BAÏONA BANDA spéciale anniversaire avec au programme des bandas avec la banda des Genêts d’Anglet, la banda Les Dauphins de Bayonne, la Kaskarot Banda et Banda les Joyeux, du chant avec le choeur d’hommes Haiz Egoa, ainsi que le groupe Dam’so and co pour finir la soirée. Le repas assis pour le méchoui est à réserver en ligne via helloasso. .

Mousserolles Au coeur des remparts Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 61 60 54

