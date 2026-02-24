CONCERT DES 50 ANS DE LA CHORALE SCOLAÏCA Quartier Ferrié, Salle du Bâtiment 13 Laval
Quartier Ferrié, Salle du Bâtiment 13 4 Rue Albert Jacquard Laval Mayenne
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-29
2026 ! Année enjouée pour la chorale Scolaïca nous fêtons nos 50 ans !
Sous la direction de notre cheffe de choeur Emeline Martinez, notre chorale fêtera ses 50 ans. Avec nos chants du monde, nous vous invitons au voyage. La chorale Bis Repetita dirigée par Pierre-Laurent Videt se joindra à nous pour ce moment festif.
Entrée libre, participation au chapeau .
Quartier Ferrié, Salle du Bâtiment 13 4 Rue Albert Jacquard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 26 67 62 72 scolaica@gmail.com
English :
2026 ! A joyful year for the Scolaïca choir: we’re celebrating our 50th anniversary!
