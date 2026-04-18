Concert des 50 ans de l’orgue de l’abbaye St Wandrille Abbaye St Wandrille Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Concert des 50 ans de l’orgue de l’abbaye St Wandrille

Abbaye St Wandrille 2 Rue Saint-Jacques Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Pour célébrer les 50 ans de l’orgue de l’abbaye Fontenelle de Saint Wandrille, l’organiste de Notre-Dame de Paris viendra interprêter des oeuvres de Bach, Raison, Sheidemann et Sweelinck. .

Abbaye St Wandrille 2 Rue Saint-Jacques Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

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English : Concert des 50 ans de l’orgue de l’abbaye St Wandrille

L’événement Concert des 50 ans de l’orgue de l’abbaye St Wandrille Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme