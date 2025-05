Concert des 6ème et 5ème classes CHAM Conservatoire Maurice Ravel – Lycée Val de Garonne Marmande, 2 juin 2025 18:30, Marmande.

Lot-et-Garonne

Concert des 6ème et 5ème classes CHAM Conservatoire Maurice Ravel Lycée Val de Garonne 22 Rue Ejea de los Caballeros Marmande Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-06-02 18:30:00

fin : 2025-06-02

2025-06-02

Les élèves de 6ème et 5ème des Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) du collège de la Cité Scolaire vous invitent à leur concert le lundi 2 juin à 18h30, à la salle polyvalente du lycée Val de Garonne.

– Entrée libre. .

Lycée Val de Garonne 22 Rue Ejea de los Caballeros

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89 conservatoire@mairie-marmande.fr

English : Concert des 6ème et 5ème classes CHAM Conservatoire Maurice Ravel

By the Jean Moulin school of contemporary music.

Teachers T. Claude, P. Clavé, M. Mestres, S. Mestres.

German : Concert des 6ème et 5ème classes CHAM Conservatoire Maurice Ravel

Von der Schule für aktuelle Musik des Collège Jean Moulin.

Lehrkräfte: T. Claude, P. Clavé, M. Mestres, S. Mestres.

Italiano :

Gli studenti del 6° e 5° anno delle CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique) della Cité Scolaire vi invitano al loro concerto lunedì 2 giugno alle 18.30.

Espanol : Concert des 6ème et 5ème classes CHAM Conservatoire Maurice Ravel

Por la escuela Jean Moulin de música contemporánea.

Profesores T. Claude, P. Clavé, M. Mestres, S. Mestres.

