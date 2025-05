Concert des 70 ans – Carspach, 24 mai 2025 20:00, Carspach.

En 2025 la Musique Municipale de Carspach fête ses 70 ans

A l’occasion de cet anniversaire, les musiciens ont choisi de réinterpréter les morceaux phares des dernières décennies. Cette programmation très variée vous fera voyager dans les univers de l’opéra, du jazz et du cinéma sans oublier le monde des jeux vidéo et des mangas.

Il s’agira par ailleurs d’un voyage au long cours qui fera un clin d’œil à l’Amérique des années 40 et 50, se plongera dans le Paris de la fin du XIXe siècle ainsi qu’en Suisse à travers une légende de dragon…

La MMC a également commandé une œuvre au compositeur alsacien Frédéric UNTERFINGER.

Celle-ci est formée de cinq parties, dont chacune, par son titre et son atmosphère, conduit l’auditeur à

travers un voyage sonore riche en contrastes, allant de l’animation de la fête du village à la tranquillité d’un

soir d’été, avant de plonger dans la solennité du cortège et de se conclure sur une touche de

dynamisme enjoué et décalé.

Les musiciennes et musiciens de l’harmonie ont hâte de partager avec vous cette programmation ainsi que cette composition lors du grand concert du 70ème anniversaire qui aura lieu le 24 mai 2025.

Informations pratiques

– Réservation fortement conseillée jusqu’au 20 mai au 07 86 35 14 84 les lundis, mardis et

mercredis à partir de 18h et les jeudis toute la journée

– Un carnet souvenir a été établi pour marquer cet événement. Il fera office de billet d’entrée

– Ouverture des portes à partir de 19h15

– Buvette et petite restauration sur place

– Tombola

– Possibilité de venir sans réservation sous réserve de places disponibles

– A partir de 20h, nous nous réservons le droit de réattribuer les places réservées mais non

occupées .

7 rue du 7 Août

Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 71 49 05 marie.bertsch@orange.fr

