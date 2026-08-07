Concert des 80 ans de la Musique Espérance Guémar
samedi 7 novembre 2026 · Guémar
Informations pratiques
Guémar
Concert des 80 ans de la Musique Espérance
12 rue du Maréchal Lefebvre Guémar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Venez célebrer les 80 ans de la Musique Espérance de Guémar à l’occasion de ce concert inédit !
Venez célebrer les 80 ans de la Musique Espérance de Guémar à l’occasion de ce concert inédit ! .
12 rue du Maréchal Lefebvre Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 10 21 55 megguemar68@gmail.com
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English :
Come celebrate the 80th anniversary of the Musique Espérance de Guémar at this one-of-a-kind concert!
L’événement Concert des 80 ans de la Musique Espérance Guémar a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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