Informations pratiques

Guémar

Concert des 80 ans de la Musique Espérance

12 rue du Maréchal Lefebvre Guémar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Venez célebrer les 80 ans de la Musique Espérance de Guémar à l’occasion de ce concert inédit !

Venez célebrer les 80 ans de la Musique Espérance de Guémar à l’occasion de ce concert inédit ! .

12 rue du Maréchal Lefebvre Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 10 21 55 megguemar68@gmail.com

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English :

Come celebrate the 80th anniversary of the Musique Espérance de Guémar at this one-of-a-kind concert!

L’événement Concert des 80 ans de la Musique Espérance Guémar a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr