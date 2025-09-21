Concert des accordéonistes du Quatelbach Église Sainte-Barbe Wittenheim

Concert des accordéonistes du Quatelbach Dimanche 21 septembre, 12h00, 18h00 Église Sainte-Barbe European Collectivity of Alsace

Début : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Assistez à un concert des accordéonistes du Quatelbach à l’église Sainte-Barbe, organisé par le Conseil de Fabrique, à 17h.

De 12h à 14h et de 18h à 21h, le Conseil de Fabrique vous propose des tartes flambées et une buvette.

Église Sainte-Barbe 18 rue Bruat, 68270 Wittenheim Wittenheim 68270 Cité Sainte-Barbe European Collectivity of Alsace Grand Est La construction de l'église Sainte-Barbe commence en 1928, d'après les plans de l'architecte des MDPA, Georges Debut, et s'achève en 1929. L'église est classée Monument historique depuis le 21 janvier 1993, principalement pour ses peintures intérieures réalisées entre 1928 et 1931 par Georges Desvallières, fondateur avec Maurice Denis des Ateliers d'Art Sacré.

