Concert des adultes Loches
Concert des adultes Loches vendredi 30 janvier 2026.
2 Rue de Tours Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 21:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Concert des élèves adultes de l’école de musique, accompagnés de leurs professeurs.
2 Rue de Tours Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 55 05 mcvi@wanadoo.fr
English :
Concert by adult music school students, accompanied by their teachers.
