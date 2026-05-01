Ouistreham

Concert | des airs de virtuosité

2 Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 18:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert soprano et orgue avec œuvres de Mozart, Haydn, Purcell et Bach. Entrée 10 € (gratuit scolaires).

Réservation par SMS ou mail jusqu’au 30 mai. Pas de carte bancaire.

Nous vous convions à une nouvelle rencontre musicale, cette fois portée par la magnifique voix de Julia Jeanne-Bianchi, accompagnée à l’orgue par Jean-Luc Fricou.

Ce concert pour soprano colorature et orgue met à l’honneur la virtuosité vocale à travers des airs profanes et sacrés de brillants airs de concert de Wolfgang Amadeus Mozart côtoieront un air d’oratorio de Joseph Haydn au caractère plus printanier, ainsi qu’un air d’opéra de Henry Purcell.

À l’orgue, le public pourra également entendre deux majestueux préludes et fugues, ainsi que plusieurs chorals de Jean-Sébastien Bach, dont le célèbre Réjouis-toi, mon âme .

Tarif unique 10 € l’entrée, gratuit pour les scolaires.

ATTENTION nous n’acceptons pas les paiements par carte bancaire.

Réservation uniquement par SMS au 06 31 25 94 71

ou par mail à musiqueenecrin@gmail.com

Les réservations seront prises jusqu’au 30 mai à 19h. .

2 Place Albert Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 6 31 25 94 71 musiqueenecrin@gmail.com

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English : Concert | des airs de virtuosité

Soprano and organ concert with works by Mozart, Haydn, Purcell and Bach. Admission: €10 (free for schoolchildren).

Reservations by text message or email until 30 May. No credit cards required.

L’événement Concert | des airs de virtuosité Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Caen la Mer