Concert des Amis de l’Orgue de Carry-le-Rouet

Dimanche 22 mars 2026 à partir de 17h. Eglise de Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Concert deux trompettes et orgue reprennent les oeuvres de Bach, Delalande, Manfredini, Torelli, Vivaldi.

Jean Marc REGOLI trompette

Nicolas BOERI trompette

Jean-Jacques TOURNEBISE orgue

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Eglise de Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 amis-orgue-carry@sfr.fr

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English :

Concert for two trumpets and organ, featuring works by Bach, Delalande, Manfredini, Torelli and Vivaldi.

Jean Marc REGOLI trumpet

Nicolas BOERI trumpet

Jean-Jacques TOURNEBISE organ

L’événement Concert des Amis de l’Orgue de Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet