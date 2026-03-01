Concert des Amis de l’Orgue de Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet

Concert des Amis de l’Orgue de Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet dimanche 22 mars 2026.

Concert des Amis de l’Orgue de Carry-le-Rouet

Dimanche 22 mars 2026 à partir de 17h. Eglise de Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 17:00:00
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-22

Concert deux trompettes et orgue reprennent les oeuvres de Bach, Delalande, Manfredini, Torelli, Vivaldi.
Jean Marc REGOLI trompette
Nicolas BOERI trompette
Jean-Jacques TOURNEBISE orgue
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Eglise de Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36  amis-orgue-carry@sfr.fr

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English :

Concert for two trumpets and organ, featuring works by Bach, Delalande, Manfredini, Torelli and Vivaldi.
Jean Marc REGOLI trumpet
Nicolas BOERI trumpet
Jean-Jacques TOURNEBISE organ

L’événement Concert des Amis de l’Orgue de Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet

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