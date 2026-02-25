Concert des Amis de l’Orgue de Deauville Square de l’Église Deauville

Concert des Amis de l’Orgue de Deauville

Square de l'Église Eglise Saint Augustin Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’ association des Amis de l’Orgue de Deauville propose tout au long de l’année une série de concerts.

Pour ce concert, l’orgue et le violoncelle sont associés à un programme classique avec Lorenzo Cipriani (orgue) et Sylvain Bernert (violoncelle). Les musiciens reprendront entre autres des oeuvres de Vivaldi, Bach, Haendel, Couperin, de Fesch, Franck…

Lorenzo CIPRIANI

Après des études musicales commencées à l’âge de 7 ans en Italie, Lorenzo Cipriani mène une carrière de professeur, directeur artistique, concertiste, chef et compositeur. Actuellement professeur aux conservatoires de Montesson et du XVIIe à Paris, il enseigne également dans le cadre de stages internationaux (France, Suisse, Italie…).

Depuis 1990, il occupe le poste de chef de choeur et d’organiste titulaire à l’église Notre-Dame de Compassion à Paris. Il dirige la collection de musique ancienne Barocchia chez l’éditeur Lafitan. Il a fondé en 1999 l’ensemble Harmoniche Demonstrationi , et dirige divers ensembles vocaux et instrumentaux à Paris, entre autres au Centre Culturel Italien.

Il est également le directeur artistique d’un festival en France et maître de stages de choeur et d’orchestre.

Depuis 2011, il enseigne au Centro Internazionali di Studi Italiani de l’université de Gênes.

Sylvain BERNERT

Il est un électron libre parmi les violoncellistes. Il a suivi des études très classiques de violoncelle à Lyon, puis Clermont-Ferrand, Gènes, qu’il a terminées auprès d’Eric Picard, violoncelle super-soliste de l’Orchestre de Paris. Il a obtenu un 1er prix du CNR de Paris en violoncelle et musique de chambre.

Compositeur, il a écrit une vingtaine de contes musicaux pour le jeune public qui sont tous encore joués par Touk-Touk Cie, compagnie de musiciens dont il est directeur artistique et qu’il dirige depuis 2010. Improvisateur, il multiplie les expériences musicales à la contrebasse, ukulélé, basse électrique en accompagnant des conteurs ou des comédiens.

Il joue régulièrement en public l’intégrale des suites de Bach pour violoncelle seul qui est et restera pour lui l’œuvre à toujours approfondir et à méditer sans cesse, tout en continuant de mener une carrière dans la musique classique. .

Square de l'Église Eglise Saint Augustin Deauville 14800 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L'événement Concert des Amis de l'Orgue de Deauville Deauville a été mis à jour le 2026-02-25