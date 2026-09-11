Concert des Amis des Orgues à Figeac Figeac
dimanche 20 septembre 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Concert des Amis des Orgues à Figeac
Abbatiale Saint Sauveur Figeac Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
De par leur essence même, qui comprend la mise en valeur de l'abbatiale St Sauveur
écrin de la plupart de leurs concerts, "Les Amis des Orgues de Figeac" s'associent
traditionnellement aux "Journées du Patrimoine" qui ont lieu le 3ème week-end de septembre
De par leur essence même, qui comprend la mise en valeur de l'abbatiale St Sauveur
écrin de la plupart de leurs concerts, "Les Amis des Orgues de Figeac" s'associent
traditionnellement aux "Journées du Patrimoine" qui ont lieu le 3ème week-end de septembre. Opération spéciale "Patrimoine" "Venez à 2 et ne payez qu'une place.."
.
Abbatiale Saint Sauveur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 74 92 63 92 amisdesorguesdefigeac@gmail.com
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English :
By their very nature, which includes showcasing the Abbey Church of St. Sauveur
%the setting for most of their concerts, “Les Amis des Orgues de Figeac”
traditionally participate in “Heritage Days,” which take place on the third weekend in September
L’événement Concert des Amis des Orgues à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac
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