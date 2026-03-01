Concert des Ampic ! Conservatoire Charles Munch Paris

Les élèves des classes AMPIC cordes et cuivres se réunissent pour vous offrir un concert et découvrir leur travail de l’année !

Venez encourager nos musiciens en herbe du premier cycle !

Un concert dédié aux élèves en classe d’AMPIC !

Le mercredi 18 mars 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Charles Munch 7 rue Duranti 75011 Paris

+33147008607 conservatoire11@paris.fr



