Concert des Ampic ! Conservatoire Charles Munch Paris mercredi 18 mars 2026.
Les élèves des classes AMPIC cordes et cuivres se réunissent pour vous offrir un concert et découvrir leur travail de l’année !
Venez encourager nos musiciens en herbe du premier cycle !
Un concert dédié aux élèves en classe d’AMPIC !
Le mercredi 18 mars 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Conservatoire Charles Munch 7 rue Duranti 75011 Paris
+33147008607 conservatoire11@paris.fr
