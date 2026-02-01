Concert des Ampic !

Les élèves des classes AMPIC cordes et cuivres se réunissent pour vous offrir un concert et découvrir leur travail de l’année !

Venez encourager nos musiciens en herbe !

Un concert dédié aux élèves en classe d’AMPIC !

Le mercredi 18 février 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

