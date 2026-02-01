Concert des Ampic !
Concert des Ampic ! mercredi 18 février 2026.
Les élèves des classes AMPIC cordes et cuivres se réunissent pour vous offrir un concert et découvrir leur travail de l’année !
Venez encourager nos musiciens en herbe !
Un concert dédié aux élèves en classe d’AMPIC !
Le mercredi 18 février 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-18T19:30:00+01:00
fin : 2026-02-18T20:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-18T18:30:00+02:00_2026-02-18T19:30:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460# https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460#