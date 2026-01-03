Concert des Andy L. Hawkins SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Concert des Andy L. Hawkins SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier vendredi 10 avril 2026.

Concert des Andy L. Hawkins SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Venez assister au concert des Andy L. Hawkins à la brasserie Tête Haute le vendredi 10 avril !
Andy L. Hawkins, Metaphysic Soft Rock, est un groupe de musique pop rock de 4 musiciens… Et ils assurent !

Food truck sur place.

Participation au chapeau.   .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire   sofa.tierslieu@gmail.com

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English :

Attend the Andy L. Hawkins concert at the Brasserie Tête Haute on Friday, April 10!

L’événement Concert des Andy L. Hawkins SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2026-03-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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