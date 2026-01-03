Concert des Andy L. Hawkins SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Concert des Andy L. Hawkins SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Venez assister au concert des Andy L. Hawkins à la brasserie Tête Haute le vendredi 10 avril !

Andy L. Hawkins, Metaphysic Soft Rock, est un groupe de musique pop rock de 4 musiciens… Et ils assurent !

Food truck sur place.

Participation au chapeau. .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com

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English :

Attend the Andy L. Hawkins concert at the Brasserie Tête Haute on Friday, April 10!

L’événement Concert des Andy L. Hawkins SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2026-03-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis