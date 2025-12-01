Concert des Angels Family Gundershoffen

Concert des Angels Family Gundershoffen vendredi 12 décembre 2025.

12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Pour entrer doucement dans le temps de Noël, assistez à ce concert donné par Angels Family !
12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03  mairie@gundershoffen.fr

English :

To ease into the Christmas season, take in this concert by Angels Family!

German :

Um langsam in die Weihnachtszeit einzutauchen, besuchen Sie dieses Konzert der Angels Family!

Italiano :

Preparatevi al Natale con il concerto degli Angels Family!

Espanol :

¡Prepárate para la Navidad con este concierto de Angels Family!

