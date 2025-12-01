Concert des Angels Family Gundershoffen
Concert des Angels Family Gundershoffen vendredi 12 décembre 2025.
Concert des Angels Family
12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
2025-12-12
Pour entrer doucement dans le temps de Noël, assistez à ce concert donné par Angels Family !
12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr
English :
To ease into the Christmas season, take in this concert by Angels Family!
German :
Um langsam in die Weihnachtszeit einzutauchen, besuchen Sie dieses Konzert der Angels Family!
Italiano :
Preparatevi al Natale con il concerto degli Angels Family!
Espanol :
¡Prepárate para la Navidad con este concierto de Angels Family!
