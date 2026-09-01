Concert des anges Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny

Informations pratiques

Souvigny

Concert des anges

Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pour accompagner l’exposition le « Concert des anges » du Grand Site clunisien de Souvigny, Alexandre Jaques, organiste et claveciniste suisse, donnera un récital de clavicorde.

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Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 07 66 musee.souvigny@wanadoo.fr

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English :

To accompany the “Concert of the Angels” exhibition at the Grand Site Clunisien de Souvigny, Alexandre Jaques, a Swiss organist and harpsichordist, will give a clavichord recital.

L’événement Concert des anges Souvigny a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région