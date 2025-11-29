Concert des années 80 Beaumont-en-Auge
Concert des années 80 Beaumont-en-Auge samedi 29 novembre 2025.
Concert des années 80
Salle des fêtes Beaumont-en-Auge Calvados
Début : 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Avec le groupe No Matter What
Apportez vos accessoires fluo et faites la fête avec le groupe No Matter What au profit de l’AFM Téléthon.
Buvette sur place.
Venez nombreux ! .
Salle des fêtes Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie +33 6 85 55 14 43
English : Concert des années 80
With the band No Matter What
German : Concert des années 80
Mit der Gruppe No Matter What
Italiano :
Con il gruppo No Matter What
Espanol :
Con el grupo No Matter What
L’événement Concert des années 80 Beaumont-en-Auge a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Terre d’Auge Tourisme