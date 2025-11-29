Concert des années 80

Salle des fêtes Beaumont-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Avec le groupe No Matter What

Apportez vos accessoires fluo et faites la fête avec le groupe No Matter What au profit de l’AFM Téléthon.

Buvette sur place.

Venez nombreux ! .

Salle des fêtes Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie +33 6 85 55 14 43

English : Concert des années 80

With the band No Matter What

German : Concert des années 80

Mit der Gruppe No Matter What

Italiano :

Con il gruppo No Matter What

Espanol :

Con el grupo No Matter What

L’événement Concert des années 80 Beaumont-en-Auge a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Terre d’Auge Tourisme