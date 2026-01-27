Concert des Ateliers Chanson et Groupe vocal MLC Les Saulnières Le Mans
MLC Les Saulnières 239, Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : 6 – 6 – 10 EUR
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14 23:30:00
2026-02-14
LE MANS CITE CHANSON CONCERT 2026 des ATELIERS et GROUPE VOCAL
CONCERT des ATELIERS et GROUPE VOCAL plus de 2 h de Chanson Française, interprétées par plus de 100 chanteurs et à partager avec le public .
English :
LE MANS CITE CHANSON 2026 CONCERT by ATELIERS and VOCAL GROUP
