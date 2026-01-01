Concert des ateliers de musiques actuelles amplifiées Centre Paris Anim’ Jacques Bravo Paris
Programmation à venir
Les élèves du département de musiques actuelles amplifiées présentent leurs projets
Le samedi 31 janvier 2026
de 20h30 à 22h00
gratuit
Entrée libre
Public jeunes et adultes.
Centre Paris Anim’ Jacques Bravo 14-18 rue de la Tour des Dames 75009 Paris
