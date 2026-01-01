Concert des ateliers de musiques actuelles amplifiées Centre Paris Anim’ Jacques Bravo Paris

Programmation à venir

Les élèves du département de musiques actuelles amplifiées présentent leurs projets

Le samedi 31 janvier 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T21:30:00+01:00

fin : 2026-01-31T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T20:30:00+02:00_2026-01-31T22:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jacques Bravo 14-18 rue de la Tour des Dames 75009 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Jacques Bravo et trouvez le meilleur itinéraire

