Concert des Ateliers Jazz – 17.12.2025 – Conservatoire Jacques Ibert Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS
Concert des Ateliers Jazz – 17.12.2025 – Conservatoire Jacques Ibert Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS mercredi 17 décembre 2025.
Concert des Ateliers Jazz aura lieu le mercredi 17 décembre 2025 à 20H à l’AUDITORIUM du conservatoire Jacques Ibert – 81 rue Armand Carrel – 75019 – PARIS.
Si vous souhaitez assister au concert, merci de réserver votre place en cliquant
Le concert des Ateliers Jazz et Musiques du Monde aura lieu le mercredi 17 décembre 2025 à 20H à l’AUDITORIUM du conservatoire Jacques Ibert – 81 rue Armand Carrel – 75019 – PARIS.
Le mercredi 17 décembre 2025
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-17T21:00:00+01:00
fin : 2025-12-17T22:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-17T20:00:00+02:00_2025-12-17T21:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel 75019 PARIS