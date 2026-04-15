Concert des Baladins au foyer Rural Mairie Bénesse-Maremne

Bénesse-Maremne

Concert des Baladins au foyer Rural

Mairie Foyer rural de Bénesse Maremne Bénesse-Maremne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Concert de 16h00 à 18h00 par les Baladins (Petits et grands).

Entrée Libre.

Premier concert de cette année pour l’association les Baladins de Bénesse-Maremne.

Cet évènement se déroulera le 3 Mai 2026 de 16h00 à 18h00.

A cette occasion les enfants ainsi que les adultes de l’association se produiront pour ce concert.

L’entrée est libre. .

Mairie Foyer rural de Bénesse Maremne Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 90 75 99

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English : Concert des Baladins au foyer Rural

Concert from 4:00 pm to 6:00 pm by Les Baladins (young and old).

Free admission.

L’événement Concert des Baladins au foyer Rural Bénesse-Maremne a été mis à jour le 2026-04-15 par OTI LAS