Concert des Baladins au foyer Rural Mairie Bénesse-Maremne
Concert des Baladins au foyer Rural Mairie Bénesse-Maremne dimanche 3 mai 2026.
Bénesse-Maremne
Concert des Baladins au foyer Rural
Mairie Foyer rural de Bénesse Maremne Bénesse-Maremne Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Concert de 16h00 à 18h00 par les Baladins (Petits et grands).
Entrée Libre.
Premier concert de cette année pour l’association les Baladins de Bénesse-Maremne.
Cet évènement se déroulera le 3 Mai 2026 de 16h00 à 18h00.
A cette occasion les enfants ainsi que les adultes de l’association se produiront pour ce concert.
L’entrée est libre. .
Mairie Foyer rural de Bénesse Maremne Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 90 75 99
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English : Concert des Baladins au foyer Rural
Concert from 4:00 pm to 6:00 pm by Les Baladins (young and old).
Free admission.
L’événement Concert des Baladins au foyer Rural Bénesse-Maremne a été mis à jour le 2026-04-15 par OTI LAS