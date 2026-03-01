Concert des Baladins du Bord de l’Indre Rivarennes
Concert des Baladins du Bord de l’Indre Rivarennes dimanche 29 mars 2026.
Concert des Baladins du Bord de l’Indre
Rivarennes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Concert des Baladins du Bord de l’Indre 29 mars 2026 16h à 19h
Un concert… deux chorales
Entrée libre salle polyvalente de Rivarennes
Concert des Baladins du Bord de l’Indre 29 mars 2026 16h à 19h
Un concert… deux chorales
Entrée libre salle polyvalente de Rivarennes .
Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Sports entertainment at 6pm. Catering and refreshments at the stadium from 7pm. Torchlight procession (distribution of lanterns at the Town Hall) and fireworks display at the stadium at 11pm. Popular ball.
L’événement Concert des Baladins du Bord de l’Indre Rivarennes a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme