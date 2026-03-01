Concert des Baladins du Bord de l’Indre

Rivarennes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Concert des Baladins du Bord de l’Indre 29 mars 2026 16h à 19h

Un concert… deux chorales

Entrée libre salle polyvalente de Rivarennes

Concert des Baladins du Bord de l’Indre 29 mars 2026 16h à 19h

Un concert… deux chorales

Entrée libre salle polyvalente de Rivarennes .

Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Sports entertainment at 6pm. Catering and refreshments at the stadium from 7pm. Torchlight procession (distribution of lanterns at the Town Hall) and fireworks display at the stadium at 11pm. Popular ball.

L’événement Concert des Baladins du Bord de l’Indre Rivarennes a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme