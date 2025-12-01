Concert des Baladins du Tournugeois Zone du PAs Fleury Tournus

Concert des Baladins du Tournugeois

Zone du PAs Fleury Salle des Arcades Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Une vingtaine de chansons populaires, interprétées par une centaine de choristes dont une quarantaine de Baladins et une soixantaine de la chorale Polysons d’Hurigny sur le thème de l’amitié en hommage à Françoise Hardy .

Zone du PAs Fleury Salle des Arcades Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

German : Concert des Baladins du Tournugeois

