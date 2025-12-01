Concert des Baladins du Tournugeois Zone du PAs Fleury Tournus
Concert des Baladins du Tournugeois Zone du PAs Fleury Tournus dimanche 14 décembre 2025.
Concert des Baladins du Tournugeois
Zone du PAs Fleury Salle des Arcades Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Une vingtaine de chansons populaires, interprétées par une centaine de choristes dont une quarantaine de Baladins et une soixantaine de la chorale Polysons d’Hurigny sur le thème de l’amitié en hommage à Françoise Hardy .
Zone du PAs Fleury Salle des Arcades Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English :
German : Concert des Baladins du Tournugeois
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert des Baladins du Tournugeois Tournus a été mis à jour le 2025-11-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II