Concert des Balladins La Capitelle Monistrol-sur-Loire
Concert des Balladins La Capitelle Monistrol-sur-Loire samedi 24 janvier 2026.
Concert des Balladins
La Capitelle 2 Bd François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-24
Un weekend de concerts à la Capitelle organisé par la chorale les Balladins sans mesure de Monistrol
.
La Capitelle 2 Bd François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 balladinssansmesure@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A weekend of concerts at La Capitelle organized by Monistrol’s Balladins sans mesure choir
L’événement Concert des Balladins Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron