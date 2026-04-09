Concert des beaux jours Presnoy
Concert des beaux jours Presnoy dimanche 7 juin 2026.
Presnoy
Concert des beaux jours
Presnoy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Concert des beaux jours
Concert des beaux jours avec la chorale de Presnoy. A 16h. Participation libre au profit de l’association Rénovons le chœur de Presnoy pour contribuer à la rénovation de l’église de Presnoy .
Presnoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 30 43
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English :
Concert des beaux jours
L’événement Concert des beaux jours Presnoy a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GATINAIS SUD