Presnoy

Concert des beaux jours

Presnoy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Concert des beaux jours

Concert des beaux jours avec la chorale de Presnoy. A 16h. Participation libre au profit de l’association Rénovons le chœur de Presnoy pour contribuer à la rénovation de l’église de Presnoy .

Presnoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 30 43

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English :

Concert des beaux jours

L’événement Concert des beaux jours Presnoy a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GATINAIS SUD