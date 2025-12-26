Concert des Beggars banquet Tribute to The Rolling Stones Ault

Concert des Beggars banquet Tribute to The Rolling Stones

Rue du Moulin Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Entrée 5€ Gratuit pour les moins de 16 ans Réservation obligatoire

Spectacle consacré au répertoire des Stones

Si 2025 a été marquée par un concert hommage aux Beatles sur les planches de Prévert, 2026 le sera par un événement dédié aux …. Stones !

Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood, les Rolling Stones, les pierres qui roulent en français, ont fait danser plusieurs générations et leur nom est connu dans le monde entier.

Partis du blues, ils ont littéralement révolutionné le rock au cours des sixties et au tournant des seventies. La formation picarde Beggars Banquet relève le défi d’incarner les Rolling Stones et de nous faire vivre à fond l’expérience d’un son et d’une créativité uniques pour un show décoiffant et survolté, à l’image de ces icones du Rock !

Ça n’est pas un hasard, d’ailleurs, si ce tribute a pris pour nom celui d’un de leurs albums les plus marquants avec Sticky Fingers, Let it Bleed ou Exile on Main Street, pour ne citer que les plus fameux. Ces monuments forment pour l’essentiel le terrain de jeu des beggars banquet même si ceux-ci explorent avec beaucoup de plaisir la totalité de leurs compositions. L’ambition reste avant tout de rendre hommage au groupe de rock mythique qui restera à jamais, quoiqu’on en pense, A bigger Band sinon The biggest Band !

Durée 2h

Buvette sur place

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 cameocine.ault80@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Admission: 5? Free for children under 16 Reservations required

Show dedicated to the Stones repertoire

If 2025 was marked by a Beatles tribute concert on the Prévert stage, 2026 will be marked by an event dedicated to? Stones!

Mick Jagger, Keith Richards and Ronnie Wood, the Rolling Stones, or the rolling stones in French, have made several generations dance, and their name is known the world over.

Starting out with the blues, they literally revolutionized rock during the sixties and at the turn of the seventies. Beggars Banquet, a group from Picardy, France, have taken up the challenge of embodying the Rolling Stones and bringing us the full experience of their unique sound and creativity, in a show that’s hair-raising and over-the-top, in the image of these rock icons!

It’s no coincidence that this tribute is named after one of their most memorable albums, including Sticky Fingers, Let it Bleed and Exile on Main Street, to name but a few. For the most part, these monuments form the playground of the beggars banquet , even if they are happy to explore the full range of their compositions. Above all, their ambition is to pay tribute to the mythical rock band that, whatever one thinks of it, will always remain A bigger Band , if not The biggest Band!

Duration ? 2h

Refreshment bar on site

