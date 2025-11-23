Concert des Bubbey Mayse ! Librairie La Pluie d’été Pont-Croix

Concert des Bubbey Mayse !

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 17:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Les Bubbey Mayse, c’est la puissance de quatre femmes qui s’exprime. C’est une musique engagée, une écriture assumée, menée par la force du collectif. Dans leurs instruments, on entend les cris des histoires qui remuent, on sent planer le pas de la colère, on devine des racines profondes avec des envies d’horizon, on rêve de se blottir dans une danse jusqu’au petit matin…

Et dans leurs quatre voix, accordées au cordeau, on plonge dans un univers entier et épidermique. Celui de quatre femmes qui se réunissent autour de l’amour de la musique klezmer et de la langue yiddish, et qui y puisent l’élan de réinventer des lendemains qui chantent.

Avec Elsa Signorile, clarinette, chant, Juliette Divry, violoncelle, chant, Margaux Liénard, violon, chant, et Morgane Labbe, accordéon, chant.

Pensez à réserver, prix libre et généreux. .

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert des Bubbey Mayse ! Pont-Croix a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz