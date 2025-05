Concert des Bugale Kreiz-Breizh – Rue Jean Monet Carhaix-Plouguer, 16 mai 2025 19:00, Carhaix-Plouguer.

Finistère

Concert des Bugale Kreiz-Breizh Rue Jean Monet Amphi Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-05-16 19:00:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Dans le cadre du Festival Raok an Hañv 2025, Plus de 300 enfants se retrouveront pour chanter ensemble en breton une sélection de chants, allant du répertoire traditionnel aux tubes français et internationaux traduits pour l’occasion, accompagnés de musiciens professionnels. Depuis 2015, ce concert rassemble ainsi de nombreux enfants issus des écoles bilingues ou immersives du Centre-Bretagne. .

Rue Jean Monet Amphi Glenmor

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

