Concert des Cannes à Sons – Girolles, 24 mai 2025 18:00, Girolles.

Loiret

Concert des Cannes à Sons Girolles Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 18:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Concert des Cannes à Sons

L’association Les Cannes à Sons présente avec l’association AGITATO un superbe concert à l’église de Girolles. Au programme accordéon, instruments à vents et contrebasses. Répertoire musique classique et traditionnelle (Mozart, Vivaldi, Chostakovitch, etc.). Participation libre .

Girolles 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05

English :

Cannes à Sons concert

German :

Konzert der Cannes à Sons

Italiano :

Concerto di Cannes à Sons

Espanol :

Concierto de Cannes à Sons

L’événement Concert des Cannes à Sons Girolles a été mis à jour le 2025-05-14 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS