Concert des Carny Barker La Table de Mafalda Cailly
Concert des Carny Barker La Table de Mafalda Cailly vendredi 24 avril 2026.
Concert des Carny Barker
La Table de Mafalda 684 Route de Clères Cailly Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
La Table de Mafalda accueille les Carny Barker ce 24 avril à 19h
Allez à la rencontre d’un grand groupe local, entre rythme Rock et Funk élégant.
Pensez à réserver votre repas en avance pour passer un diner musical inoubliable ! .
La Table de Mafalda 684 Route de Clères Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 44 72 73 04
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English : Concert des Carny Barker
L’événement Concert des Carny Barker Cailly a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin