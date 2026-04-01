Concert des Carny Barker La Table de Mafalda Cailly

Concert des Carny Barker

La Table de Mafalda 684 Route de Clères Cailly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

La Table de Mafalda accueille les Carny Barker ce 24 avril à 19h

Allez à la rencontre d’un grand groupe local, entre rythme Rock et Funk élégant.

Pensez à réserver votre repas en avance pour passer un diner musical inoubliable ! .

La Table de Mafalda 684 Route de Clères Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 44 72 73 04

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English : Concert des Carny Barker

L’événement Concert des Carny Barker Cailly a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin