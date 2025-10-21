Concert des chansons françaises avec France et Michel GRAND HOTEL Dax

Concert des chansons françaises avec France et Michel

GRAND HOTEL 1 rue de la source Dax Landes

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

2025-10-21

France & Michel Le duo de choc !

France, c’est une voix qui ferait pâlir Céline Dion ! Découverte non pas dans The Voice… mais dans un karaoké où elle a enflammé la salle.

À ses côtés, Michel né avec un accordéon dans les mains un vrai prodige qui aurait donné du fil à retordre à Yvette Horner !

Ensemble, ils vous embarquent dans un voyage musical plein de bonne humeur, entre chansons populaires, refrains festifs et airs entraînants qui donnent envie de taper dans les mains et de chanter avec eux.

Préparez-vous à danser, chanter et replonger dans vos plus beaux souvenirs ! .

GRAND HOTEL 1 rue de la source Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 19 15 28 lisa.sirio@gmail.com

