CONCERT DES CHANSONS PLEIN LA TETE Boujan-sur-Libron

Concert variété avec artistes TV ! Tubes d’hier et d’aujourd’hui, humour et émotions. Bénéfices reversés à la recherche contre les tumeurs cérébrales. Venez nombreux !

“Des Chansons Plein la Tête » une douzaine d’artistes issus de la TV interprètent les grands classiques français et internationaux. Humour, émotions, costumes et mise en scène au rendez-vous. Tubes de Céline Dion à Kendji Girac, tous les bénéfices sont reversés à la recherche sur les tumeurs cérébrales . Venez nombreux ! .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40

English :

Variety concert with TV artists! Past and present hits, humor and emotion. Profits donated to brain tumor research. Come one, come all!

German :

Varieté-Konzert mit TV-Künstlern! Hits von gestern und heute, Humor und Emotionen. Die Einnahmen gehen an die Forschung zur Bekämpfung von Hirntumoren. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Concerto di varietà con artisti televisivi! Successi del passato e del presente, umorismo ed emozione. Tutti i proventi saranno devoluti alla ricerca sui tumori cerebrali. Venite tutti!

Espanol :

Concierto de variedades con artistas de la televisión Éxitos de ayer y de hoy, humor y emoción. Todos los beneficios se destinarán a la investigación de tumores cerebrales. Vengan todos

