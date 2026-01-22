Concert Des chansons plein la tête Salle polyvalente Châlus

Concert Des chansons plein la tête

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Ils sont issus d’émissions musicales télévisées célèbres, ils aiment la chanson Française et ont décidé de se rassembler pour présenter un concert à Chalus.

Venez découvrir le spectacle et reprendre avec les artistes ces airs célèbres.

Au programme des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de tous âges.

Concernant les artistes présents, la liste peut évoluer jusqu’à la dernière minute mais les noms de Violaine, Geoffrey, Dorian, Léa, Franck, Yoan, Virginie (Maestros de N’oubliez pas les paroles), Izalyne, Jade, Livanni (de The Voice Kid), Orel (vainqueur du Plus Grand Karaoké de France sur M6), Antoine Delie (de la France a un incroyable talent), Mahdy (de Dream Team sur TF1)… ont été avancés. .

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Des chansons plein la tête

L’événement Concert Des chansons plein la tête Châlus a été mis à jour le 2026-01-19 par Terres de Limousin