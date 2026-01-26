Concert des Chanteurs Montagnards LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre
Concert des Chanteurs Montagnards
LA MONGIE Chapelle de la Mongie Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-03-01 17:30:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Les chanteurs Montagnards d’Alfred Roland vous invitent à leur concert à la Chapelle de La Mongie à 17h30
LA MONGIE Chapelle de la Mongie Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie chanteursalfredroland@gmail.com
English :
Alfred Roland’s Montagnard singers invite you to their concert at the Chapelle de La Mongie at 5:30pm
